В душі 30: Зеленський опублікував спортивне селфі до свого дня народження

Президент Володимир Зеленський 25 січня святкує день народження. З нагоди цього дня глава держави вже опублікував світлину.

Що написав президент

В душі президент почувається на 30 років. Про це Зеленський написав у своєму інстаграмі. Щоправда, йому вже виповнилось 43.

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7 на годиннику, 43 за паспортом, 30 в душі,

– зазначив президент.

Крім того, Зеленський опублікував селфі зі спортзалу. Вочевидь, президент тренувався. Позаду глави держави видніються тренажери.

Як українці вітають Зеленського

Користувачі мережі привітали Зеленського в коментарях. Українці побажали здійснення планів, щастя та здоров'я.

Хоча не всі були такими люб'язними. Дехто нагадав президенту за високі тарифи на комунальні послуги та ціни. Один з коментаторів навіть дорікнув Зеленському за 11 айфон в його руках.