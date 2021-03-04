У Дунайському судноплавстві заявили про обшуки з СБУ

У державному підприємсті Дунайське судноплавство, що розташоване на Одещині, розповіли, що до них прийшли з обшуками. Справа нібито стосується
На підприємстві повідомили: обшуки 3 березня проводять через розслідування справи щодо дочірньої компанії BSC Business Shipping Company. На це силовики начебто мають ухвалу суду.
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Обшуки проводять на підставі ухавали Приморського районного суду Одеси.
Дунайське пароплавство стверджує: створює всі необхідні умови для роботи правоохоронців.
Однак наголошують: такі дії силовиків заважають розвитку компані:
На підприємстві заявили: найближчим часом звертатимуться до Кабінету міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Офісу Президента України та центрального керівництва СБУ для пошуку шляхів співпраці.Зазначимо. На сайті СБУ чи сторніках у соцмережах інформації про обшуки наразі немає.
Джерело: Вікіпедія