У Дунайському судноплавстві заявили про обшуки з СБУ

4 березня 2021 , 12:27
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Джерело:

фейсбук ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство"

У державному підприємсті Дунайське судноплавство, що розташоване на Одещині, розповіли, що до них прийшли з обшуками. Справа нібито стосується

На підприємстві повідомили: обшуки 3 березня проводять через розслідування справи щодо дочірньої компанії BSC Business Shipping Company. На це силовики начебто мають ухвалу суду.

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Обшуки на Дунайському пароплавстві

Обшуки проводять на підставі ухавали Приморського районного суду Одеси.

Дунайське пароплавство стверджує: створює всі необхідні умови для роботи правоохоронців.

Однак наголошують: такі дії силовиків заважають розвитку компані:

  • унеможливлюють виконання програми Президента України Володимира Зеленського щодо залучення іноземних інвесторів та партнерів,
  • підривають мікроклімат всередині компанії,
  • перешкоджають роботі,
  • негативно впливають на ділову репутацію та імідж підприємства,
  • завдають матеріальної шкоди пароплавству, що у свою чергу вже унеможливило виплату заробітних плат співробітникам та морякам.

На підприємстві заявили: найближчим часом звертатимуться до Кабінету міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Офісу Президента України та центрального керівництва СБУ для пошуку шляхів співпраці.

Зазначимо. На сайті СБУ чи сторніках у соцмережах інформації про обшуки наразі немає.

Що відомо про Дунайське пароплавство

Джерело: Вікіпедія

  • Це судноплавна компанія, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів морським та річковим транспортом. 100 % акцій підприємства належать державі.
  • Основні види діяльності компанії: перевезення вантажів і пасажирів річковим транспортом по Дунаю та морським транспортом в Чорноморському та Середземноморському регіоні.
  • На балансі підприємства 430 суден (станом на початок 2018 року).