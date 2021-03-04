У державному підприємсті Дунайське судноплавство, що розташоване на Одещині, розповіли, що до них прийшли з обшуками. Справа нібито стосується

На підприємстві повідомили: обшуки 3 березня проводять через розслідування справи щодо дочірньої компанії BSC Business Shipping Company. На це силовики начебто мають ухвалу суду. Цікаво На брухт не поріжуть: останній корвет України "Вінниця" стане музеєм Обшуки на Дунайському пароплавстві Обшуки проводять на підставі ухавали Приморського районного суду Одеси. Дунайське пароплавство стверджує: створює всі необхідні умови для роботи правоохоронців. Однак наголошують: такі дії силовиків заважають розвитку компані: унеможливлюють виконання програми Президента України Володимира Зеленського щодо залучення іноземних інвесторів та партнерів,

підривають мікроклімат всередині компанії,

перешкоджають роботі,

негативно впливають на ділову репутацію та імідж підприємства,

завдають матеріальної шкоди пароплавству, що у свою чергу вже унеможливило виплату заробітних плат співробітникам та морякам. На підприємстві заявили: найближчим часом звертатимуться до Кабінету міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Офісу Президента України та центрального керівництва СБУ для пошуку шляхів співпраці. Зазначимо. На сайті СБУ чи сторніках у соцмережах інформації про обшуки наразі немає. Що відомо про Дунайське пароплавство Джерело: Вікіпедія Це судноплавна компанія, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів морським та річковим транспортом. 100 % акцій підприємства належать державі.

Основні види діяльності компанії: перевезення вантажів і пасажирів річковим транспортом по Дунаю та морським транспортом в Чорноморському та Середземноморському регіоні.

На балансі підприємства 430 суден (станом на початок 2018 року).