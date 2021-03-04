У Дунайському судноплавстві заявили про обшуки з СБУ
У державному підприємсті Дунайське судноплавство, що розташоване на Одещині, розповіли, що до них прийшли з обшуками. Справа нібито стосується
На підприємстві повідомили: обшуки 3 березня проводять через розслідування справи щодо дочірньої компанії BSC Business Shipping Company. На це силовики начебто мають ухвалу суду.
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Обшуки на Дунайському пароплавстві
Обшуки проводять на підставі ухавали Приморського районного суду Одеси.
Дунайське пароплавство стверджує: створює всі необхідні умови для роботи правоохоронців.
Однак наголошують: такі дії силовиків заважають розвитку компані:
- унеможливлюють виконання програми Президента України Володимира Зеленського щодо залучення іноземних інвесторів та партнерів,
- підривають мікроклімат всередині компанії,
- перешкоджають роботі,
- негативно впливають на ділову репутацію та імідж підприємства,
- завдають матеріальної шкоди пароплавству, що у свою чергу вже унеможливило виплату заробітних плат співробітникам та морякам.
На підприємстві заявили: найближчим часом звертатимуться до Кабінету міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Офісу Президента України та центрального керівництва СБУ для пошуку шляхів співпраці.
Що відомо про Дунайське пароплавство
Джерело: Вікіпедія
- Це судноплавна компанія, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів морським та річковим транспортом. 100 % акцій підприємства належать державі.
- Основні види діяльності компанії: перевезення вантажів і пасажирів річковим транспортом по Дунаю та морським транспортом в Чорноморському та Середземноморському регіоні.
- На балансі підприємства 430 суден (станом на початок 2018 року).
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