На Одещині 3 січня у Дунаї знайшли тіло капітана буксира "Портовий-22". Працівники Ізмаїльського відділу поліції розслідують причини й обставини його смерті.

Що відомо про загибель капітана

Деталі про смерть капітана буксира у Дунаї на Одещині Укрінформу розповіла керівниця відділу комунікацій поліції області Любов Гордієвська.

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Тіло 48-річного капітана буксира Українського Дунайського пароплавства "Портовий-22" виявили в Дунаї в неділю (3 січня – 24 канал), приблизно о 15:00,

– зазначила Гордієвська.

За її словами, наразі слідчі Ізмаїльського відділу поліції встановлюють обставини, за яких чоловік опинився за бортом судна та загинув. За попередньою інформацією, капітан випав за борт буксира.

Чому чоловік не зумів врятуватися

Гордієвська також розповіла, що із судна чоловіку кинули рятівне коло, однак через швидку течію капітану не вдалося скористатися ним, він наковтався води.

Коли капітана витягли з води, бригада медиків швидкої допомоги лише констатувала смерть. Тіло загиблого, на якому не виявили слідів насилля, скерували на судово-медичну експертизу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.