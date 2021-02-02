Дугарь, Антоненку та Кузьменко продовжили запобіжні заходи: деталі

Підозрюваним у справі про вбивство Павла Шеремета – Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко продовжили запобіжні заходи до 2 квітня. На такий самий термін продовжили і дію зобов'язань щодо Яни Дугарь. Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва 2 лютого.
Джерело: Укрінформ
Суддя Оксана Голуб, таким чином, задовольнила клопотання прокурора.
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Антоненко цей час перебуватиме під вартою, Кузьменко – під домашнім арештом. А у Дугарь будуть визначені судом зобов'язання.Зверніть увагу! Наступне засідання у справі відбудеться 9 лютого.
Зазначимо, що 29 січня Апеляційний суд Києва розглянув апеляцію на запобіжний захід Андрію Антоненку. Музиканта та волонтера були готові взяти на поруки десятки людей. Проте служителі Феміди в черговий раз вирішили залишити підозрюваного під вартою.