Дугарь, Антоненку та Кузьменко продовжили запобіжні заходи: деталі

Підозрюваним у справі про вбивство Павла Шеремета – Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко продовжили запобіжні заходи до 2 квітня. На такий самий термін продовжили і дію зобов'язань щодо Яни Дугарь. Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва 2 лютого.

Джерело: Укрінформ

Суддя Оксана Голуб, таким чином, задовольнила клопотання прокурора.

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Антоненко цей час перебуватиме під вартою, Кузьменко – під домашнім арештом. А у Дугарь будуть визначені судом зобов'язання.

Антоненка раніше хотіли взяти на поруки десятки людей

Наступне засідання у справі відбудеться 9 лютого.

Зазначимо, що 29 січня Апеляційний суд Києва розглянув апеляцію на запобіжний захід Андрію Антоненку. Музиканта та волонтера були готові взяти на поруки десятки людей. Проте служителі Феміди в черговий раз вирішили залишити підозрюваного під вартою.

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