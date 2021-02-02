Дугарь, Антоненку та Кузьменко продовжили запобіжні заходи: деталі
Підозрюваним у справі про вбивство Павла Шеремета – Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко продовжили запобіжні заходи до 2 квітня. На такий самий термін продовжили і дію зобов'язань щодо Яни Дугарь. Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва 2 лютого.
Джерело: Укрінформ
Суддя Оксана Голуб, таким чином, задовольнила клопотання прокурора.
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Антоненко цей час перебуватиме під вартою, Кузьменко – під домашнім арештом. А у Дугарь будуть визначені судом зобов'язання.
Антоненка раніше хотіли взяти на поруки десятки людей
Зазначимо, що 29 січня Апеляційний суд Києва розглянув апеляцію на запобіжний захід Андрію Антоненку. Музиканта та волонтера були готові взяти на поруки десятки людей. Проте служителі Феміди в черговий раз вирішили залишити підозрюваного під вартою.
Головне про вбивство Павла Шеремета:
- У 2016 році в Києві внаслідок вибуху у власному автомобілі загинув журналіст Павло Шеремет.
- 12 грудня 2019 року назвали трьох підозрюваних у вбивстві – Андрія Антоненка, кардіохірурга Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.
- Згодом запобіжні заходи замінили Яні Дугарь та Юлії Кузьменко, під вартою залишився лише Андрій Антоненко.
- Колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар оприлюднив записи, які свідчать про "білоруський слід" у справі.
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