Підозрюваним у справі про вбивство Павла Шеремета – Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко продовжили запобіжні заходи до 2 квітня. На такий самий термін продовжили і дію зобов'язань щодо Яни Дугарь. Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва 2 лютого.

Джерело: Укрінформ

Суддя Оксана Голуб, таким чином, задовольнила клопотання прокурора.

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Антоненко цей час перебуватиме під вартою, Кузьменко – під домашнім арештом. А у Дугарь будуть визначені судом зобов'язання.

Зверніть увагу! Наступне засідання у справі відбудеться 9 лютого.

Антоненка раніше хотіли взяти на поруки десятки людей

Зазначимо, що 29 січня Апеляційний суд Києва розглянув апеляцію на запобіжний захід Андрію Антоненку. Музиканта та волонтера були готові взяти на поруки десятки людей. Проте служителі Феміди в черговий раз вирішили залишити підозрюваного під вартою.

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