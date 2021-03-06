Дуда висловив співчуття через смертельну ДТП з українцями в Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття у зв'язку зі смертельною ДТП біля Кашице. Внаслідок аварії рейсового автобусу Познань – Херсон загинуло 6 українців.

Близько 30 пасажирів наразі перебувають у лікарні. Трагедія сталася в ніч на 6 березня на автомагістралі A4.

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Очільник Польщі наголосив, що глибоко засмучений страшною новиною про катастрофу українського автобуса під містом Кашице, в якій 6 людей загинуло, а кілька десятків – отримали поранення.

"Найщиріші співчуття родинам загиблим та всім нашим українським друзям", – написав Анджей Дуда.

Також у своєму дописі він додав посилання на твітер-сторінку президента України Володимира Зеленського.

Що відомо про смертельну аварію біля Кошице

В ніч на 6 березня поблизу польського міста Кошице рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП. Загинули 6 українців, понад 30 пасажирів постраждали.

Автобус, який рухався в напрямку Перемишля, наїхав на енергоємний бар'єр та впав у кювет.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ДТП з українцями в Польщі. Він повідомив, що українські консули наразі перебувають на місці трагедії.

Попередня причина ДТП – водій автобусу не впорався з керуванням. Про це в коментарі 24 каналу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.



Український рейсовий автобус потрапив у ДТП / Фото Nowiny24