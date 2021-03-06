Дуда висловив співчуття через смертельну ДТП з українцями в Польщі

Джерело:Твіттер Анджея Дуди
Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття у зв'язку зі смертельною ДТП біля Кашице. Внаслідок аварії рейсового автобусу Познань – Херсон загинуло 6 українців.
Близько 30 пасажирів наразі перебувають у лікарні. Трагедія сталася в ніч на 6 березня на автомагістралі A4.
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Очільник Польщі наголосив, що глибоко засмучений страшною новиною про катастрофу українського автобуса під містом Кашице, в якій 6 людей загинуло, а кілька десятків – отримали поранення.
"Найщиріші співчуття родинам загиблим та всім нашим українським друзям", – написав Анджей Дуда.
Також у своєму дописі він додав посилання на твітер-сторінку президента України Володимира Зеленського.
Український рейсовий автобус потрапив у ДТП / Фото Nowiny24