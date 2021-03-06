Дуда висловив співчуття через смертельну ДТП з українцями в Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття у зв'язку зі смертельною ДТП біля Кашице. Внаслідок аварії рейсового автобусу Познань – Херсон загинуло 6 українців.
Джерело:Твіттер Анджея Дуди
Близько 30 пасажирів наразі перебувають у лікарні. Трагедія сталася в ніч на 6 березня на автомагістралі A4.
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Очільник Польщі наголосив, що глибоко засмучений страшною новиною про катастрофу українського автобуса під містом Кашице, в якій 6 людей загинуло, а кілька десятків – отримали поранення.
"Найщиріші співчуття родинам загиблим та всім нашим українським друзям", – написав Анджей Дуда.
Також у своєму дописі він додав посилання на твітер-сторінку президента України Володимира Зеленського.
Що відомо про смертельну аварію біля Кошице
- В ніч на 6 березня поблизу польського міста Кошице рейсовий автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП. Загинули 6 українців, понад 30 пасажирів постраждали.
- Автобус, який рухався в напрямку Перемишля, наїхав на енергоємний бар'єр та впав у кювет.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на ДТП з українцями в Польщі. Він повідомив, що українські консули наразі перебувають на місці трагедії.
- Попередня причина ДТП – водій автобусу не впорався з керуванням. Про це в коментарі 24 каналу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Український рейсовий автобус потрапив у ДТП / Фото Nowiny24
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