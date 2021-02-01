Дубль два: навіщо Зеленському другий президентський термін

Президентську фракцію в ВР лихоманить, реформи буксують, вакцини від COVID-19 в Україні як і раніше немає. А тим часом ширяться чутки про намір Володимира Зеленського йти на новий термін. Далі читайте російською.

Источник: сайт 24 канала

Казалось бы, в нынешних обстоятельствах мечта о второй каденции не вполне уместна: досидеть бы на Банковой первую. Однако при ближайшем рассмотрении это побуждение выглядит естественным и логичным.

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Пандемия как прикрытие

Видит ли президент, что дела идут не лучшим образом? Вероятно, да: от этого не спрячешься даже в самой теплой информационной ванне. Считает ли президент, что дела идут не лучшим образом по его вине? Очевидно, нет: завышенная самооценка Владимир Александровича бросается в глаза. Скорее всего, Зеленский ощущает себя хорошим парнем, которому просто не повезло с плохими обстоятельствами. Тем более что в прошлом году украинскому лидеру было даровано универсальное оправдание: весь мир оказался охвачен коронакризисом, а страдать вместе с Европой и Америкой ничуть не зазорно.

В декабрьском интервью New York Times гарант высказался об этом так: "Раньше я жил глобальными планами. Когда стал президентом Украины, кроме стратегических, крупных направлений, к сожалению, мы все с вами получили COVID-19 и мы все живем сегодняшним днем".

При желании любые неудачи можно связать с общемировым бедствием. С точки зрения бывшего актера Зеленского, события пошли не по сценарию, и это не позволяет Владимиру Александровичу играть в полную силу. Но, как и всякий актер, глава государства знает, что дело поправимо. Если сыгранная сцена получилась не такой, какой представлялась, стоит начать заново и переснять неудачный дубль.

Пускай с первой президентской каденцией не сложилось, пускай сейчас приходится жить сегодняшним днем, но к 2024 году кризис наверняка утихнет. А уж второй срок можно будет полностью посвятить глобальным планам, и на этот раз ничто не помешает гаранту проявить свои таланты… Камера! Мотор! Дубль два!

Мечты о втором сроке: какие появятся проблемы

Конечно, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями: не исключено, что ближе к 2024-му Банковой придется отказаться от надежд, связанных с новым сроком. Но проблема в том, что сама идея переизбрания уже сейчас чревата негативными последствиями – независимо от того, попытаются ли ее реализовать в будущем, или нет.

Во-первых, мысль о втором сроке позволит президенту окончательно смириться с саботажем реформ. Незачем волноваться из-за упущенных возможностей, ни к чему переживать из-за потерянных лет. Впереди – еще одна каденция. А, значит, любой стратегический шаг можно спокойно отложить на потом, до лучших времен.

Во-вторых, мысль о втором сроке обострит и без того болезненную зависимость Зеленского от текущей социологии. Личный рейтинг Зе видится главным активом в борьбе за переизбрание – и этот рейтинг придется беречь любой ценой. Наращивая градус популизма и жертвуя необходимыми, но непопулярными решениями.

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Наконец, мысль о втором сроке толкает Банковую к поиску удобного спарринг-партнера на будущих выборах. Считается, что Зе сможет переизбраться, если его главный соперник будет выглядеть еще хуже, чем он сам. Следовательно, нужно по возможности торпедировать все новое, альтернативное и потенциально привлекательное. А старое и отталкивающее – наоборот, исподволь поощрять. Мы помним подобную политическую игру по временам Кучмы и Порошенко, и она чрезвычайно вредна для страны. Остается надеяться, что Зеленскому такая игра окажется просто не по силам.