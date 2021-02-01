Нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуги народу". Раніше політик потрапив під американські санкції.

Джерело: 24 канал

Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу" 2 лютого.

Важливо Гетманцев емоційно закликав "слуг народу" не замовчувати питання Дубінського

Відомо, що за виключення Олександра Дубінського проголосували 198 "слуг", ще 29 нардепів висловилися проти, а 19 – взагалі голосували. Офіційне рішення фракції про виключення Дубінського зі "Слуги народу" має оголосити Дмитро Разумков. Це може статися вже 2 лютого.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук перед засіданням заявила, що ситуація дійшла до критичного рівня.

Я вважаю, що вже ця ситуація дійшла до такого рівня протистояння з президентом, що це вже, ну знаєте, склеїти розбиту чашу неможливо,

– наголосила вона.

Позиція Дубінського

Ще до початку засідання фракції Олександр Дубінський відмовився спілкуватися з журналістами. Він називав сьогоднішнє обговорення "рубіконом", які він зі своєю фракцією або перейде, або не перейде.

Зверніть увагу! Крилатий вислів "перейти Рубікон" означає ухвалення безповоротного рішення.

Після виключення Олександр Дубінський закликав колег, які його підтримували, залишатися у фракції. Водночас адвокат Дубінського заявив, що голосування відбулося з порушеннями. Сам нардеп назвав голосування "фарсом" та підкреслив, що воно було таємним без підписів.

Ми побачили справжні обличчя політичних акторів в Офісі Президента і в парламенті. Прекрасно розуміємо, що це маніпулятивний результат, який був необхідний конкретним людям для отримання політичних дивідендів для розв'язання своїх проблем,

– підкреслив Дубінський.

Дубінський прийшов на засідання фракції / Фото 24 канал (Владислав Соловйов)

Підставами для виключення Дубінського з фракції стали кілька кейсів: