Дубінського виключили з фракції "Слуги народу"
Нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуги народу". Раніше політик потрапив під американські санкції.
Джерело: 24 канал
Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу" 2 лютого.
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Відомо, що за виключення Олександра Дубінського проголосували 198 "слуг", ще 29 нардепів висловилися проти, а 19 – взагалі голосували. Офіційне рішення фракції про виключення Дубінського зі "Слуги народу" має оголосити Дмитро Разумков. Це може статися вже 2 лютого.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук перед засіданням заявила, що ситуація дійшла до критичного рівня.
Я вважаю, що вже ця ситуація дійшла до такого рівня протистояння з президентом, що це вже, ну знаєте, склеїти розбиту чашу неможливо,
– наголосила вона.
Позиція Дубінського
Ще до початку засідання фракції Олександр Дубінський відмовився спілкуватися з журналістами. Він називав сьогоднішнє обговорення "рубіконом", які він зі своєю фракцією або перейде, або не перейде.
Після виключення Олександр Дубінський закликав колег, які його підтримували, залишатися у фракції. Водночас адвокат Дубінського заявив, що голосування відбулося з порушеннями. Сам нардеп назвав голосування "фарсом" та підкреслив, що воно було таємним без підписів.
Ми побачили справжні обличчя політичних акторів в Офісі Президента і в парламенті. Прекрасно розуміємо, що це маніпулятивний результат, який був необхідний конкретним людям для отримання політичних дивідендів для розв'язання своїх проблем,
– підкреслив Дубінський.
Дубінський прийшов на засідання фракції / Фото 24 канал (Владислав Соловйов)
Підставами для виключення Дубінського з фракції стали кілька кейсів:
- Американські санкції через втручання у вибори США;
- Відкриття Офісом генпрокурора двох кримінальних проваджень, які стосуються ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
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