Уже не "слуга": за що Дубінського виключили з партії

Примітна новина – Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації партії "Слуга народу" та виключили з партії. Далі читайте російською.

Это означает, что политическое размежевание команды президента Зеленского с Коломойским и его людьми в партии "Слуга народа" продолжается и носит последовательный характер.

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Токсичность Дубинского

Но это также связано и с изменениями в структуре руководства президентской партии. Один из новых руководящих органов партии "Слуга народа" – "Национальный совет громад", куда входят руководители областных партийных организаций. Александр Дубинский туда вошел автоматически. Естественно, возникла морально-политическая проблема – человек, попавший под санкции США и исключенный из фракции "Слуга народа", оказывается в руководящих органах партии "Слуга народа".

Но проблему разрешили весьма оперативно. Вместо Дубинского главой Киевской областной организации партии "Слуга народа" был избран другой народный депутат – Андрей Мотовиловец.

Дубинский уже делает громкие заявления о несогласии с этим решением и намерении его оспаривать. Но выглядит это и неубедительно (и политически и юридически), и как продолжение конфронтации с президентской командой. В этом контексте очень показательна острая дискуссия в Фейсбуке между Александром Дубинским и Юрием Костюком (замглавы Офиса президента Украины). Костюк в ответ на символические и политические демарши Дубинского предложил ему сдать депутатский мандат и попытаться стать народным депутатом самостоятельно (без партийного бренда).

В этой связи очевидна еще одна причина удаления Дубинского из руководства партии "Слуга народа". Уж слишком он конфликтен.

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От его постоянного фрондерства изрядно устали во фракции "Слуга народа". И в руководстве партии, и в Офисе президента явно не хотели повторения этой конфликтной истории. Тем более, что на съезде была очень заметна демонстрация внутрипартийного единства и единства партии "Слуга народа" с президентом Зеленским.