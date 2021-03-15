Дубінського вигнали зі "Слуги народу"

Скандального нардепа Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу". Напередодні його зняли з посади очільника Київської обласної організації партії.

Відповідне рішення про виключення Дубінського з лав "Слуги народу" ухвалив голова партії Олександр Корнієнко.

Зверніть увагу Дубінський вже не очолює Київську обласну організацію "слуг"

Причина виключення Дубінського

За словами Корнієнка, причиною для виключення стало те, що нардеп порушив статут партії.

14 березня Дубінський опублікував звернення, що скликає конференцію. На ній він обрав членів та голову київського обласного осередку партії. Відповідно до статуту, такі рішення не можна схвалювати без згоди голови партії, голів політради та Нацради громад,

– пояснив політик.

Він додав, що у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Дубінський працюватиме і далі.

"Він хотів схвалювати свої рішення. Якщо йому зелений колір не доречний, то тепер він над ним не тяготіє. Дубінський може займатися своєю діяльністю", – наголосив голова партії.

Зауважимо, раніше Дубінський на своїй сторінці в інстаграмі написав, що "зелений колір був помилкою".

Як нардепа змогли виключити з партії

Голова партії Олександр Корнієнко зазначив: він може з власної ініціативи або за поданням структурного утворення ухвалити рішення про виключення з політсили. Це дозволяє нова редакція статуту "Слуги народу", яку ухвалили на з'їзді 13 березня.

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Втім ще 13 березня у голови партії Олександра Корнієнка до нього не було претензій, аби виключати з політсили. "Я проголосував за виключення Олександра з фракції. З партії я не можу його виключити, тому що є низові організації", – коментував журналістам Корнієнко.

Що передувало виключенню Дубінського