У Центрі протидії корупції заявили, що депутата Олександра Дубінського треба виключити з фракції "Слуга народу". Все через санкції, які Міністерство фінансів США наклало на нього 11 січня.

Олександр Дубінський – це тест на інстинкт самозбереження партії "Слуги народу". Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк.

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"Якщо партія хоче і далі позиціонувати себе, як демократична сила, яка захищає інтереси українського народу, а не агентів Кремля, то вона повинна виключити Дубінського з фракції", – сказала вона.

За її словами, сидіти поруч з людиною, яка перебуває під санкціями за втручання в американські вибори, це ганебно.

Ми розуміємо, що не тільки Дубінський втручався у вибори США. Там була ціла мережа людей. Не тільки Дубінський атакує системно НАБУ, тобто є депутати, які під різними впливами це роблять. Дубінський не перший і не останній в санкційному списку США,

– заявила Каленюк.

Також додала: "Крім санкційного списку є ще інші інструменти, як позбавити топових чиновників України, які просувають антизахідні та прокремлівські наративи, взагалі користуватись благами західної цивілізації, тобто відпочивати в країнах заходу, вчити там своїх дітей і так далі. Це лише початок цікавої історії".

Санкції США проти Дубінського: що відомо

11 січня Мінфін США наклав на Олександра Дубінського санкції через втручання в американські вибори. Їх підозрюють у роботі на Росію.

Депутат через це просив голову "слуг народу" Давида Арахамії скликати позачергове засідання партії. Однак отримав відмову.

Пізніше Дубінський взагалі заявив, що в санкціях США винний Центр протидії корупції. Нардеп приписав йому держзраду та хоче подати до суду на керівників – Віталія Шабуніна та Дарини Каленюк.



США запровадили санкції проти кількох українських громадян / Інфографіка 24 каналу