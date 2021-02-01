Дубінського сьогодні виключать зі "Слуги народу"

Народного депутата Олександра Дубінського 1 лютого мають виключити з фракції "Слуга народу". Засідання політсили заплановано на 18:00.

Джерело: 24 канал

Про виключення Дубінського оголосить голова франкції "Слуга народу" Давид Арахамія. Про це нашому виданню повідомили джерела у пропрезидентській політсилі

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Наш співрозмовник розповів, що голоси вже зібрали, навіть із запасом.

Крім того, багатьом у "Слузі народу" не подобається Дубінський постійно дестабілізує президентську команду.

Доливають олії у вогонь і накладені проти нього санкції США.

До слова, на виключення Дубінського натякнув ще один "слуга народу" Олександр Качура. Він у телеграмі оприлюднив порядок денний засідання фракції 1 лютого. І одним із питань є "оголошення результатів голосування щодо виключення Дубінського".

Кілька днів тому про збір підписів за виключення Дубінського оголосила у ефірі 24 каналу заступниця керівника фракції Євгенія Кравчук. Згодом наші джерела розповіли, що таку ініціативу підтримали 100 нардепів, натомість 75 були проти. Таким чином, рішення щодо виключення Дубінського підтримують 70% "слуг народу".

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