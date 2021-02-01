Дубінського сьогодні виключать зі "Слуги народу"
Народного депутата Олександра Дубінського 1 лютого мають виключити з фракції "Слуга народу". Засідання політсили заплановано на 18:00.
Джерело: 24 канал
Про виключення Дубінського оголосить голова франкції "Слуга народу" Давид Арахамія. Про це нашому виданню повідомили джерела у пропрезидентській політсилі
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Докладніше про виключення Дубінського
- Наш співрозмовник розповів, що голоси вже зібрали, навіть із запасом.
- Крім того, багатьом у "Слузі народу" не подобається Дубінський постійно дестабілізує президентську команду.
- Доливають олії у вогонь і накладені проти нього санкції США.
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