Дубінського можуть позбавити посади в партії "Слуга народу", – ОП

Виключеного з фракції "Слуги народу" депутата Олександра Дубінського можуть позбавити керівної посади в партійному осередку Київської області.

У такий спосіб на політика продовжуватимуть діяти наслідки потрапляння у санкційний список Сполучених Штатів Америки.

Також цікаво Тищенку знайшли нову посаду у "Слузі народу", – ЗМІ

Дубінського можуть усунути від керівництва "Слугою народу" в Київській області

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у прямому ефірі підтвердив, що:

"У партії буде, я так розумію, найближчими днями якесь зібрання".

Під час нього "будуть вирішувати саме щодо питання про очільника Київського обласного осередку партії "Слуга народу".

Партійців збиратимуть спеціально задля розгляду саме цього питання, адже осередок "Слуги народу" у Київській області очолює Олександр Дубінський – виключений із фракції ще 2 лютого народний депутат.

Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко наголосив, що питання відсторонення Дубінського від посади у Київській обласній партійній організації буде вирішувати сам місцевий осередок політичної сили.

Що не так із Дубінським

11 січня США запровадили санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України. Серед них був і народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Санкції пов'язані зі створеною Росією мережею закордонного впливу. Дубінський, звісно, свою причетність до цієї мережі заперечував.

Читайте також Мама розлюбила швидкість: Дубінський продає свої авто – фотодоказ