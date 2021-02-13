Дубінського можуть позбавити посади в партії "Слуга народу", – ОП
Виключеного з фракції "Слуги народу" депутата Олександра Дубінського можуть позбавити керівної посади в партійному осередку Київської області.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
У такий спосіб на політика продовжуватимуть діяти наслідки потрапляння у санкційний список Сполучених Штатів Америки.
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Дубінського можуть усунути від керівництва "Слугою народу" в Київській області
Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у прямому ефірі підтвердив, що:
- "У партії буде, я так розумію, найближчими днями якесь зібрання".
- Під час нього "будуть вирішувати саме щодо питання про очільника Київського обласного осередку партії "Слуга народу".
Партійців збиратимуть спеціально задля розгляду саме цього питання, адже осередок "Слуги народу" у Київській області очолює Олександр Дубінський – виключений із фракції ще 2 лютого народний депутат.
Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко наголосив, що питання відсторонення Дубінського від посади у Київській обласній партійній організації буде вирішувати сам місцевий осередок політичної сили.
Що не так із Дубінським
- 11 січня США запровадили санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України. Серед них був і народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Дубінський.
- Санкції пов'язані зі створеною Росією мережею закордонного впливу. Дубінський, звісно, свою причетність до цієї мережі заперечував.
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