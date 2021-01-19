Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, який підпав під санкції США за втручання у їхні вибори, звинуватив у цьому Центр протидії корупції. На думку нардепа, борці з корупцією винні держзраді.

Депутат вважає, що ЦПК направив "листи до Міністерства фінансів США з проханням накласти санкції проти нього". Про це розповіла його адвокатка Тетяна Костіна на пресконференції, передає 24 канал.

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В чому звинувачують Центр протидії корупції

Вона зазначила, що, мовляв, свідчення, які Центр протидії корупції наводив у листі до американського відомства, є "брехливими". До прикладу те, що Дубінський вступив у змову з народним депутатом Андрієм Деркачем і намагався чинити вплив на президентську виборчу кампанію у США у 2019 – 2020 роках.

Ба більше адвокатка порівняла цей лист із листом експрезидента-втікача Віктора Януковича до Росії з проханням ввести війська в Україну. А ще поскаржилась, що цей лист і власне самі санкції "порушують недоторканність приватного життя Дубінського".

Що в планах Дубінського

Загалом адвокати депутата планують подати до правоохоронних органів заяви про 4 кримінальні проступки, 5 нетяжких злочинів, 4 тяжкі й 1 – особливо тяжкий. Костіна зазначила, що особливо винні за цими позовами директор ЦПК Віталій Шабунін та виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк.

Санкції США проти Дубінського: що відомо

1 січня Олександр Дубінський потрапив у список осіб і компаній, яких звинувачують у втручанні в американські вибори. Їх підозрюють у роботі на Росію.

Депутат вважає, що це провокації і тому звернувся до голови "слуг народу" Давида Арахамії, аби скликати позачергове засідання партії. Однак отримав відмову.

Виходити з фракції через санкції США Дубінський не планує. За його словами, для цього не має підстав.



США запровадили санкції проти кількох українських громадян / Інфографіка 24 каналу