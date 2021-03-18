Скандальний нардеп Олександр Дубінський заявив, що Офіс Президента причетний до витоку розмови Порошенка та Байдена. Зокрема – звинуватив Давида Арахамію у "замітанні слідів". Той у відповідь назвав політика "покинутою нареченою".

Дубінський переконує, що начебто його участі у створенні слідчої комісії Ради щодо "плівок Деркача", а також у пресконференції, де вони були опубліковані, вимагали в офісі Зеленського.

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"Так от, спеціально для аферистів і шахраїв із Банкової. Нагадую, я тоді відмовився. І створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії", – зазначив Дубінський.

Й запевнив, що не причетний до публікації та тиражування "плівок Деркача". Політик також пообіцяв викрити людей, які з ними пов'язані. Він має намір зробити це вже у четвер, 18 березня.

Скандальний депутат також назвав Арахамію "обісцяним щуром". Він заявив про "сенсаційне викриття" – мовляв, той намагається замести свої сліди причетності до справи Петра Порошенка та Джо Байдена.

Як відреагував Арахамія

У коментарі для УП Арахамія відреагував на звинувачення з боку Дубінського. На його думку, такі висловлювання колишнього однопартійця пов'язані з весняною депресією та важким періодом у житті.

Дубінський поводиться як покинута наречена. Звинувачує всіх у всьому, ображає, риється в спідній білизні, замість того, аби подивитися в дзеркало та усвідомити свої помилки,

– підкреслив "слуга народу".

"Щодо "плівок Деркача" – ніхто не скаже про причини та джерела їхнього походження краще, ніж спецслужби США. Все інше – лише домисли "мамкиних розслідувачів", – підсумував Арахамія.

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