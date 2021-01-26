Дубінський звернувся до Зеленського і попросив про особисту зустріч: відео

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського за підсумками засідання фракції 25 січня. Депутат хоче особисто, без посередників, зустрітися з очільником держави.

Джерело: ютуб-канал DubinskyPro

Дубінський заявив, що планує донести президенту свої аргументи і ще раз довести, що готовий боротися саме за нього.

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Дубінський вкотре наголосив, що не збирається виходити з фракції

"Саме цим я займаюся, і тому жодного добровільного рішення щодо виходу з фракції, куди мене делегував народ, не буде", – зазначив він.

Втім нардеп зауважив, якщо "Слуга народу" прийме рішення про його виключення, то саме це й приведе фракцію до розвалу.

Тому що всі прекрасно розуміють, проблема "Слуги народу" – це не Дубінський. Проблема, що рішення, які вона приймає, не відповідають очікуванням наших виборців,

– розповів Дубінський.

Звернення Дубінського до президента України: відео

Чому Дубінського можуть виключити з фракції

11 січня 2021 року Міністерство фінансів США внесло народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Дубінського та 6 українських громадян до переліку осіб і компаній, звинувачених у втручанні в американські вибори. Їх підозрюють у роботі на Росію.

Такі обмеження сам парламентар назвав результатом чергових брудних провокацій та вимагав скликати через це засідання фракції.

Крім цього, депутат заявив, що не має наміру виходити з фракції через запроваджені санкції.

За інформацією ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня президент Володимир Зеленський попросив Дубінського вийти з фракції. Однак депутат відмовився виконувати прохання глави держави.

Санкції США проти українців / Інфографіка 24 каналу