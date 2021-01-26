Дубінський звернувся до Зеленського і попросив про особисту зустріч: відео

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського за підсумками засідання фракції 25 січня. Депутат хоче особисто, без посередників, зустрітися з очільником держави.
Джерело: ютуб-канал DubinskyPro
Дубінський заявив, що планує донести президенту свої аргументи і ще раз довести, що готовий боротися саме за нього.
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"Саме цим я займаюся, і тому жодного добровільного рішення щодо виходу з фракції, куди мене делегував народ, не буде", – зазначив він.
Втім нардеп зауважив, якщо "Слуга народу" прийме рішення про його виключення, то саме це й приведе фракцію до розвалу.
Тому що всі прекрасно розуміють, проблема "Слуги народу" – це не Дубінський. Проблема, що рішення, які вона приймає, не відповідають очікуванням наших виборців,
– розповів Дубінський.
Звернення Дубінського до президента України: відео
За інформацією ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня президент Володимир Зеленський попросив Дубінського вийти з фракції. Однак депутат відмовився виконувати прохання глави держави.
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