ДТП з Дубінським: нардеп зіштовхнувся з головним інспектором ДФС Львівщини

Джерело:фейсбук Олександра Лємєнова
Олександр Дубінський 1 березня потрапив у ДТП на Львівщині. Автівка скандального народного депутата зіткнулася з машиною головного інспектора Державної фіскальної служби Львівської області Андрія Романчука.
Toyota Дубінського виїхала на смугу зустрічного руху, де зіштовхнулася з автівкою Jeep Compass.
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За кермом Jeep перебував головний ревізор-інспектор ДФС Львівщини Андрій Романчук.
У результаті аварії Романчук та його пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Стрийської районної лікарні. Натомість Дубінському вдалося уникнути травмувань.
Відео з місця аварії за участю нардепа Дубінського