Олександр Дубінський 1 березня потрапив у ДТП на Львівщині. Автівка скандального народного депутата зіткнулася з машиною головного інспектора Державної фіскальної служби Львівської області Андрія Романчука.

Toyota Дубінського виїхала на смугу зустрічного руху, де зіштовхнулася з автівкою Jeep Compass.

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Деталі ДТП за участю Дубінського

За кермом Jeep перебував головний ревізор-інспектор ДФС Львівщини Андрій Романчук.

У результаті аварії Романчук та його пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Стрийської районної лікарні. Натомість Дубінському вдалося уникнути травмувань.

Дубінський потрапив у ДТП

Скандальний депутат потрапив в аварію 1 березня на трасі Київ – ЧОП у Львівській області поблизу міста Стрий.

За фактом ДТП поліція відкрила справу.

ЗМІ пишуть, що Дубінський перебував за кермом Toyota. Парламентар не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Зверніть увагу! Нещодавно Дубінського виключили з фракції "Слуга народу", а США ввели проти нього санкції. Більше новин про народного депутата читайте за посиланням.

Відео з місця аварії за участю нардепа Дубінського