ДТП з Дубінським: нардеп зіштовхнувся з головним інспектором ДФС Львівщини
Олександр Дубінський 1 березня потрапив у ДТП на Львівщині. Автівка скандального народного депутата зіткнулася з машиною головного інспектора Державної фіскальної служби Львівської області Андрія Романчука.
Джерело:фейсбук Олександра Лємєнова
Toyota Дубінського виїхала на смугу зустрічного руху, де зіштовхнулася з автівкою Jeep Compass.
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Деталі ДТП за участю Дубінського
За кермом Jeep перебував головний ревізор-інспектор ДФС Львівщини Андрій Романчук.
У результаті аварії Романчук та його пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Стрийської районної лікарні. Натомість Дубінському вдалося уникнути травмувань.
Дубінський потрапив у ДТП
- Скандальний депутат потрапив в аварію 1 березня на трасі Київ – ЧОП у Львівській області поблизу міста Стрий.
- За фактом ДТП поліція відкрила справу.
- ЗМІ пишуть, що Дубінський перебував за кермом Toyota. Парламентар не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.
Відео з місця аварії за участю нардепа Дубінського
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