Дубінський "здер зелений" з авто, але каже, що буде працювати у "Слузі народу"

Депутат Верховної Ради Олександр Дубінський втратив місце у фракції "Слуга народу" через санкції від Білого дому. Однак у партії він продовжує працювати та відповідати за Київську область.

Ба більше, сам Дубінський переконує, що питання про його виключення з партії навіть не обговорюють. Мовляв, немає підстав.

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Дубінський – позафракційний, але партійний

Чутки про віддалення Олександра Дубінського від "Слуги народу" могли б спалахнути з новою силою після публікації фотографії одного з автомобілів народного депутата. Річ у тім, що політик зняв зелену плівку з позашляховика.

А відповідний допис у соцмережах прокоментував такими словами: "Здерли з себе зелений – начисто"



"Здерли з себе зелений – начисто" / Фото з телеграму PavlovskyNews

Дубінський розповів журналістам, що процедура обійшлася йому у 100 доларів. Але жодного політичного змісту вона не має:

Питання про виключення його з партії "Слуга народу" навіть не обговорюють;

Дубінський продовжує виконувати функції політичного куратора "Слуги народу" у Київській області.

Попри виключення з фракції (через американські санкції або ж, за іншою версією, за "некомандну роботу"), нардеп переконаний: немає жодних підстав виключати його з партії.



Нагадаємо, проти кого з українців США запровадили санкції / Інфографіка 24 каналу

За статутом партії й за чинним механізмом ці рішення приймає осередок київської обласної організації. Я звертався до неї з питанням довіри або недовіри, і отримав повну довіру,

– заявив Дубінський.

Зауважимо, 9 березня в інтерв'ю hromadske очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко:

Заявив, що "не може поставити фінальну крапку в цій історії, тому що йде певний процес".

Та водночас і підтвердив, що "у київського осередку ("Слуги народу" – 24 канал) є думка, що Олександр Анатолійович (Дубінський – 24 канал) – корисний і правильний керівник".

До слова Дубінський створив нове міжфракційне об'єднання: назвав "Дубина"