Під час позачергової конференції партії "Слуга народу" нардепи проголосували за припинення Олександром Дубінським повноважень очільника Київської обласної організації партії. Сам нардеп обурився таким рішенням та назвав конференцію "фальшивою".

Олександр Дубінський заявив, що чинних членів Київської обласної організації нібито не проінформували про місце, дату, час проведення і про те, які питання і хто там буде розглядати.

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Також Дубінський написав, що нібито володіє "одноголосно ухваленими рішеннями позачергової конференції". Серед них нардеп навів наступні тези:

строго засудити шахрайську схему використання аферистами змін статуту партії, ухвалених на з'їзді "Слуга народу" 13 березня 2021 року і продовження системних провокацій проти голови Київської обласної організації Дубінського;

проти голови Київської обласної організації Дубінського; висловлення безумовної довіри голові Київської обласної організації Дубінському;

голові Київської обласної організації Дубінському; обрання нового складу політради та голови Київської обласної організації. Головою Київської обласної організації обрано Олександра Дубінського.

Також самопроголошений голова політради Київської облорганізації заявив, що йому нібито вже дали низку доручень. Серед них, за версією Дубінського, "вжити всіх необхідних дій для залучення до відповідальності аферистів і шахраїв, які захоплюють партію".

Зверніть увагу! Дубінського можуть усунути від керівництва "Слугою народу" в Київській області. Партійців збиратимуть спеціально задля розгляду саме цього питання.

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