Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки українських політиків, серед яких – нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Депутат заявив, що не має наміру виходити з фракції через запроваджені обмеження.

Депутат переконаний, що для цього просто немає підстав. Про це Олександр Дубінський повідомив під час пресконференції 18 січня, інформує 24 канал.

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"Звісно, я не планую виходити з фракції. Я впевнений, що для цього немає жодних підстав".

Під час конференції він також заявив, що разом зі своєю адвокаткою вони навели всі аргументи, які доводять непричетність нардепа до втручання у вибори США. І показують відсутність будь-яких підстав для внесення до санкційного списку.

Так, я критикую фракцію. Комусь це не подобається, але це не питання для виключення. Це питання для змін, які мають відбуватися всередині фракції, в політичні партії, аби виконувати всі передвиборчі обіцянки,

– зазначив Дубінський.

Депутат наголосив, якщо хтось все-таки прийме рішення про його виключення, то після цього "Слуга народу" буде просто приречена.

Крім цього, Дубінський зауважив, що й досі наполягає на проведенні засідання фракції. "Оскільки у ЗМІ та соцмережах ця ситуація використовується як предмет шантажу президента України та парламентської більшості", – пояснив він свою позицію.

Санкції США проти Дубінського: що відомо

11 січня 2021 року Міністерство фінансів США внесло народного депутата України від "Слуги народу" Олександра Дубінського та 6 українських громадян до переліку осіб і компаній, звинувачених у втручанні в американські вибори.

Їх підозрюють у роботі на Росію.

Такі обмеження сам парламентар називає результатом чергових брудних провокацій та вимагає скликати через це засідання фракції.

Натомість голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вони не присвячуватимуть спеціальне засідання питанню санкцій США проти їхнього нардепа Олександра Дубінського.



США запровадили санкції проти кількох українських громадян / Інфографіка 24 каналу