Дубінський і заступник Єрмака публічно послали один одного

Джерело:24 канал
Олександр Дубінський на своїй сторінці в інстаграмі послав заступника керівника Офісу Президента Юрія Костюка. Все тому, що той порадив нардепу скласти свій мандат.
Дубінський опублікував допис, у якому написав "Мушу визнати, зелений – був помилкою".
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У коментарях під фото Костюк закликав нардепа скласти депутатський мандат і піти на перевибори.
Так склади депутатський мандат, піти на перевибори і доведи, що тебе оберуть без зеленого прапора. Слабо?
– сказав заступник голови ОП.
Дубінський відповів: "Нх сходи". Костюк підтримав: "Нх зайнято – ти там міцно і надовго оселився".
До речі, згодом заступник Андрія Єрмака видалив коментар про "нх". Однак журналісти встигли зробити скриншот.
Дубінський і Костюк послали один одного / Скриншот "Новина"