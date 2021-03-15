Олександр Дубінський на своїй сторінці в інстаграмі послав заступника керівника Офісу Президента Юрія Костюка. Все тому, що той порадив нардепу скласти свій мандат.

Що спровокувало таку реакцію політиків

Дубінський опублікував допис, у якому написав "Мушу визнати, зелений – був помилкою".

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У коментарях під фото Костюк закликав нардепа скласти депутатський мандат і піти на перевибори.

Так склади депутатський мандат, піти на перевибори і доведи, що тебе оберуть без зеленого прапора. Слабо?

– сказав заступник голови ОП.

Дубінський відповів: "Нх сходи". Костюк підтримав: "Нх зайнято – ти там міцно і надовго оселився".

До речі, згодом заступник Андрія Єрмака видалив коментар про "нх". Однак журналісти встигли зробити скриншот.



Дубінський і Костюк послали один одного / Скриншот "Новина"

Що відомо про скандал довкола Дубінського