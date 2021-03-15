Дубінський і заступник Єрмака публічно послали один одного
Олександр Дубінський на своїй сторінці в інстаграмі послав заступника керівника Офісу Президента Юрія Костюка. Все тому, що той порадив нардепу скласти свій мандат.
Джерело:24 канал
Що спровокувало таку реакцію політиків
Дубінський опублікував допис, у якому написав "Мушу визнати, зелений – був помилкою".
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У коментарях під фото Костюк закликав нардепа скласти депутатський мандат і піти на перевибори.
Так склади депутатський мандат, піти на перевибори і доведи, що тебе оберуть без зеленого прапора. Слабо?
– сказав заступник голови ОП.
Дубінський відповів: "Нх сходи". Костюк підтримав: "Нх зайнято – ти там міцно і надовго оселився".
До речі, згодом заступник Андрія Єрмака видалив коментар про "нх". Однак журналісти встигли зробити скриншот.
Дубінський і Костюк послали один одного / Скриншот "Новина"
Що відомо про скандал довкола Дубінського
- 11 січня нардеп потрапив у санкційний список США. Його звинуватили у втручанні у вибори американського президента.
- Згодом Офіс генпрокурора відкрив проти Дубінського 2 кримінальні справи. Політика запідозрили у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.
- 1 лютого нардепа виключили з фракції "Слуга народу".
- 13 березня Дубінський увійшов у новий керівний орган "слуг" – Нацраду громад. Це обурило нардепів.
- 14 березня політика звільнили з посади керівника Київського обласного осередку партії.
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