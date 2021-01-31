Виключення Дубінського зі "Слуги народу": депутат запустив паралельний підрахунок голосів

Народний депутат Олександр Дубінський запустив паралельний підрахунок голосів за його виключення із фракції "Слуга народу". Мовляв, країна має знати імена тих, хто підтримав систему доносів і проголосував за виключення нардепа.
Джерело: фейсбук-сторінка Олександра Дубінського
Дубінський розіслав колегам по фракції відповідні листи через електронну пошту та системи електронного документообігу (СЕДО).
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Він зазначив, що процес виключення не його персональною проблемою, а цілої країни.
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