Виключення Дубінського зі "Слуги народу": депутат запустив паралельний підрахунок голосів

31 січня 2021 , 10:06
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Народний депутат Олександр Дубінський запустив паралельний підрахунок голосів за його виключення із фракції "Слуга народу". Мовляв, країна має знати імена тих, хто підтримав систему доносів і проголосував за виключення нардепа.

Джерело: фейсбук-сторінка Олександра Дубінського

Дубінський розіслав колегам по фракції відповідні листи через електронну пошту та системи електронного документообігу (СЕДО).

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Він зазначив, що процес виключення не його персональною проблемою, а цілої країни.

Навіщо Дубінський організував паралельний підрахунок голосів

  • Щоб поіменно знати тих депутатів, які "не порушили присягу на вірність українському народу і всупереч усьому захищають президента від "аферистів сорос-пінчучат".
  • Щоб отримати від інших чітку відповідь про те, за що "народного депутата, обраного громадянами України по мажоритарному округу, намагаються виключити з фракції "Слуга народу".
Довідка. В "Слузі народу" провели опитування щодо виключення Олександра Дубінського. Серед 100 учасників – 75 підтримали таку ідею.

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