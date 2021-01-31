Виключення Дубінського зі "Слуги народу": депутат запустив паралельний підрахунок голосів
Народний депутат Олександр Дубінський запустив паралельний підрахунок голосів за його виключення із фракції "Слуга народу". Мовляв, країна має знати імена тих, хто підтримав систему доносів і проголосував за виключення нардепа.
Джерело: фейсбук-сторінка Олександра Дубінського
Дубінський розіслав колегам по фракції відповідні листи через електронну пошту та системи електронного документообігу (СЕДО).
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Він зазначив, що процес виключення не його персональною проблемою, а цілої країни.
Навіщо Дубінський організував паралельний підрахунок голосів
- Щоб поіменно знати тих депутатів, які "не порушили присягу на вірність українському народу і всупереч усьому захищають президента від "аферистів сорос-пінчучат".
- Щоб отримати від інших чітку відповідь про те, за що "народного депутата, обраного громадянами України по мажоритарному округу, намагаються виключити з фракції "Слуга народу".
Чому Дубінського хочуть виключити з фракції
- Нардеп зі "Слуги народу" потрапив у санкційний список США через його зв'язки із депутатом Андрієм Деркачем, якому закидають співробітництво з російською ФСБ.
- Мінфін США підозрює осіб, що потрапили у список санкцій, у втручання в американські вибори.
- За інформацією ЗМІ, Володимир Зеленський сам попросив Олександра Дубінського вийти з фракції, однак той нібито відмовився.
США ввели санкції проти українських політиків / Інфографіка 24 каналу
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