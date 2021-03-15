Дубінський залишиться у політиці на деяких час, – Солонтай

Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу", проте у політиці він може залишитись ще на деякий час. Причиною цього може стати так званий інформаційно-політичний капітал депутата.

Наразі Олександр Дубінський в інформаційному просторі – "розкручений". Таку думку висловив експерт з політики Олександр Солонтай.

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Він пояснив, що Дубінський – "розкручений", тобто його знає дуже багато людей за межами "Слуги народу". Водночас у депутата, за словами Олександра Солонтая, є свій інформаційно-політичний капітал.

"Ті, хто йому (Дубінському – 24 канал) інформаційно допомагав та його накопичений ресурс – може бути важливо для низки політичних сил. Тому він залишиться у політиці на найближчий час", – зазначив Солонтай.

Якими будуть наслідки виключення Дубінського

За словами експерта з політики, через вигнання Олександра Дубінського із партії, у "Слузі народу" продемонстрували, що при потребі можуть позбавлятись навіть від дуже потужних фігур.

Водночас Олександр Солонтай пояснив, що виборці, які підтримують курс президента, зокрема щодо санкцій, так само вважають, що з Дубінським – не по дорозі.

Через цей розподіл на електоральні поля з погляду підтримки політичної сили самого Зеленського – він буде більше у виграші,

– зазначив експерт.

Проте він зауважив, що є такі виборці, які розчаруються у Зеленському і "Слузі народу" зокрема і через виключення Дубінського з партії.

Солонтай про наслідки виключення Дубінського з партії: дивіться відео 24 каналу

Виключення Дубінського зі "Слуги народу": коротко