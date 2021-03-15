Дубінський залишиться у політиці на деяких час, – Солонтай
Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу", проте у політиці він може залишитись ще на деякий час. Причиною цього може стати так званий інформаційно-політичний капітал депутата.
Джерело:24 канал
Наразі Олександр Дубінський в інформаційному просторі – "розкручений". Таку думку висловив експерт з політики Олександр Солонтай.
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Він пояснив, що Дубінський – "розкручений", тобто його знає дуже багато людей за межами "Слуги народу". Водночас у депутата, за словами Олександра Солонтая, є свій інформаційно-політичний капітал.
"Ті, хто йому (Дубінському – 24 канал) інформаційно допомагав та його накопичений ресурс – може бути важливо для низки політичних сил. Тому він залишиться у політиці на найближчий час", – зазначив Солонтай.
Якими будуть наслідки виключення Дубінського
За словами експерта з політики, через вигнання Олександра Дубінського із партії, у "Слузі народу" продемонстрували, що при потребі можуть позбавлятись навіть від дуже потужних фігур.
Водночас Олександр Солонтай пояснив, що виборці, які підтримують курс президента, зокрема щодо санкцій, так само вважають, що з Дубінським – не по дорозі.
Через цей розподіл на електоральні поля з погляду підтримки політичної сили самого Зеленського – він буде більше у виграші,
– зазначив експерт.
Проте він зауважив, що є такі виборці, які розчаруються у Зеленському і "Слузі народу" зокрема і через виключення Дубінського з партії.
Солонтай про наслідки виключення Дубінського з партії: дивіться відео 24 каналу
Виключення Дубінського зі "Слуги народу": коротко
- Через ймовірне втручання у вибори американського президента Олександр Дубінський у січні 2021 року потрапив до санкційного списку США.
- Вже 19 січня Офіс генпрокурора відкрив проти Дубінського 2 кримінальних провадження, а 1 лютого нардепа виключили з фракції "Слуги народу".
- 15 березня 2021 року скандального нардепа виключили й із партії "Слуга народу".
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