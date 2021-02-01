Дубінський став на захист телеграм-каналів, які працюють на спецслужби Росії

Служба безпеки України викрила велику мережу агентів спецслужб Росії, які працювали через телеграм-канали. Олександр Дубінський висловив свою підтримку цим інтернет-ресурсам.

Джерело: телеграм Олександра Дубінського

Нардеп назвав спецоперацію СБУ з викриття популярних українських телеграм-каналів, які працюють на російську військову розвідку, "підготовкою до ухвалення Верховною Радою закону 2693-д Про медіа".

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Деталі заяви Дубінського

Використовуючи порошенківські наративи про "агентів Кремля", Раду будуть переконувати ухвалити закон, що дозволяє цензурувати ЗМІ й блокувати неугодні інформаційні ресурси,

– зазначив нардеп.

За його словами, "страждатимуть" і телеграм-канали.

Що цьому передувало

Раніше СБУ заявила, що в генштабі збройних сил Росії вербували активістів "російської весни" з Харкова та Одеси для створення та адміністрування політичних телеграм-каналів.

Зокрема, мова йде про такі канали: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков" та інші.

"Головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один з організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану".