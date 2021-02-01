Служба безпеки України викрила велику мережу агентів спецслужб Росії, які працювали через телеграм-канали. Олександр Дубінський висловив свою підтримку цим інтернет-ресурсам.

Джерело: телеграм Олександра Дубінського

Нардеп назвав спецоперацію СБУ з викриття популярних українських телеграм-каналів, які працюють на російську військову розвідку, "підготовкою до ухвалення Верховною Радою закону 2693-д Про медіа".

Читайте також СБУ викрила масштабну мережу агентів Росії: працювали через телеграм-канали

Деталі заяви Дубінського

Використовуючи порошенківські наративи про "агентів Кремля", Раду будуть переконувати ухвалити закон, що дозволяє цензурувати ЗМІ й блокувати неугодні інформаційні ресурси,

– зазначив нардеп.

За його словами, "страждатимуть" і телеграм-канали.

Зверніть увагу! За словами джерел 24 каналу Олександра Дубінського 1 лютого мають виключити з фракції "Слуга народу", голосів назбирали достатньо. Засідання політсили заплановане на 18:00.

Що цьому передувало