Оточення президента заганяє його у пастку, – Дубінський про відмову вийти з фракції

Нардеп Олександр Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції "Слуга народу". Раніше його про це попросив президент Володимир Зеленський.

Джерело: "Страна"

Слова Зеленського про вихід Дубінського з фракції не звучали як прохання. Глава держави нібито просто сказав, що можна розглянути такий варіант. Про це заявив Дубінський.

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Дубінський про вихід з фракції

У Зеленського та Дубінського не було емоційної дискусії.

Оскільки у президента сьогодні день народження, то я не хотів йому псувати настрій. Я сказав одну просту річ – частина оточення президента заганяє його у пастку,

– заявив нардеп.

Він додав, що вимагає, аби з фракції виключили народну обраницю та главу Антикорупційного комітету Анастасію Радіну.

"Вона користуючись своїм становищем доносить на своїх колег іноземним структурам, типу Євросоюзу. Це називається держзрада і за це треба виключати з фракції", – наголосив Дубінський.

Крім того, нардеп вкотре звинуватив Центр протидії корупції у нібито залякуванні та тиску. Також він традиційно наголосив, що він ні в чому не винен.

Дубінський заявив, що надалі працюватиме у фракції, зокрема для захисту інтересів президента. Бо "цей механізм рано чи пізно використають проти Зеленського".

Скандал довкола Дубінського: головне

11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще деяких українських політиків.

Їх звинуватили у втручанні в американські вибори.

За даними ЗМІ, 25 січня Зеленський попросив Дубінського добровільно вийти з фракції, але той не погодився.

США ввели санкції проти українців / Інфографіка 24 каналу