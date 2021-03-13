Нардеп Олександр Дубінський, якого виключили з фракції "Слуга народу", увійшов до нового керівного органу партії – Національної ради громад. Це схвалили на з'їзді політсили 13 березня.

Склад Нацради громад оголосив голова партії Олександр Корнієнко. Вона стане майданчиком, де обговорюватимуть проєкти державних рішень щодо місцевого самоврядування та регіональної політики. До теми Корнієнко пояснив, чому Дубінського не виключити з партії "Слуга народу" Що відомо про Нацраду громад Це один з двох нових великих керівних органів "Слуги народу". Нацрада громад складається з голів обласних організацій партії, Київської міської та Криворізької міської організацій. Хто увійшов у новий орган Голова Київської обласної організації партії Олександр Дубінський,

Київської міської – Микола Тищенко,

Криворізької міської – Юрій Корявченков. Зверніть увагу! Після того, як Дубінського виключили з фракції, ЗМІ повідомляли, що нардепа планують позбавити ще однієї посади – керівника осередку "слуг" на Київщині. Про це навіть мали заявити на з'їзді "слуг". Головне про виключення Дубінського з фракції 11 січня нардеп потрапив у санкційний список США за звинуваченнями у втручанні у вибори американського президента.

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора відкрив проти Дубінського 2 кримінальні справи через відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

1 лютого однопартійці чиновника виключили його з фракції "Слуга народу". Однак, за словами нардепки Євгенії Кравчук, це сталося через "некомандну роботу" Дубінського.