Дубінський створив нове міжфракційне об'єднання: назвав "Дубина"

В українському парламенті з'явилося міжфракційне об'єднання "Дубина — Слуга українського народу". Його очолив скандальний нардеп Олександр Дубінський.

Про це згідно з регламентом під час пленарного засідання 4 березня оголосив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. При цьому, ледве стримував сміх.

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Сам Разумков ледве стримував сміх, а нардепи відреагували доволі емоційно. Згодом спікер назвав голову об'єднання та перейшов до наступного питання порядку денного.

Разумков оголосив про нове об'єднання: дивіться відео

Усі члени об'єднання, окрім Дубінського, зі "Слуги народу":

Олексій Мовчан;

Сергій Швець;

Антон Поляков;

Анастасія Ляшенко;

Андрій Боблях;

Дмитро Чорний.

Сам Дубінський донедавна також був "слугою народу". Проте 1 лютого його виключили з фракції через санкції проти нього, запроваджені у США.

Зауважимо, що міжфракційне депутатське об'єднання не має прав депутатської фракції чи групи. Їх створюють для співпраці між політичними силами у різних напрямках.