Дубінський створив нове міжфракційне об'єднання: назвав "Дубина"

Джерело:24 канал
В українському парламенті з'явилося міжфракційне об'єднання "Дубина — Слуга українського народу". Його очолив скандальний нардеп Олександр Дубінський.
Про це згідно з регламентом під час пленарного засідання 4 березня оголосив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. При цьому, ледве стримував сміх.
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Сам Разумков ледве стримував сміх, а нардепи відреагували доволі емоційно. Згодом спікер назвав голову об'єднання та перейшов до наступного питання порядку денного.
Разумков оголосив про нове об'єднання: дивіться відео
Зауважимо, що міжфракційне депутатське об'єднання не має прав депутатської фракції чи групи. Їх створюють для співпраці між політичними силами у різних напрямках.