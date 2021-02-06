Дубінський ніяк не заспокоїться після виключення: показав підтримку "слуг народу"

6 лютого 2021 , 15:27
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Джерело:

фейсбук Олександра Дубінського

Колишній нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський провів анонімне опитування щодо підтримки президентської політсили. Згідно з його даними, більшість би не проголосувала за "Слугу народу".

Дубінський ніяк не заспокоється: нардеп провів опитування щодо підтримку "Слуги народу" - йому сказали: "ні"

Нещодавно Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Проте він досі залишається нардепом і членом партії "Слуга народу".

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Чи проголосували ви б зараз за "Слугу народу": деталі опитування від Дубінського

  • Так – 9%.
  • Ні – 73%.
  • І раніше не голосував – 18%.
  • Участь у опитуванні взяли 12 773 особи.

73%, до речі,
– так прокоментував ці результати Дубінський.

Додамо, що Дубінський опитував людей на своєму телеграм-каналі. Отже, можна зробити висновок, що голосували його прихильники. Наскільки вірити цим даним – вирішувати вам.

Зауважимо! Згідно з даними останніх опитувань, "Слуга народу" має підтримку понад 18% українців. Щоправда, поступається ОПЗЖ. Ознайомитися з результатами опитування від КМІС можете за цим посиланням, а від групи "Рейтинг"тут.

Виключення Дубінського зі "Слуги народу": головне

  • 11 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти кількох громадян й інформаційних ресурсів з України, зокрема Олександра Дубінського – за звинуваченнями у втручанні у вибори президента США.
  • У "Слузі народу" запевнили, що для розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський вийшов з фракції.
  • За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно вийти фракції. Проте нардеп себе винним не визнає.
  • Згодом Центр протидії корупції повідомив, що проти нардепа відкрив два кримінальні провадженя Офіс генпрокурора.
  • 1 лютого фракція "Слуга народу" проголосувала за виключення зі свого складу Олександра Дубінського – 198 "слуг" підтримали, 29 були проти та ще 19 не голосували. Голосування відбувалося в анонімному режимі.


Офіс генпрокурора порушив справу проти Дубінського / Інфографіка 24 каналу