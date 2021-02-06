Дубінський ніяк не заспокоїться після виключення: показав підтримку "слуг народу"

Колишній нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський провів анонімне опитування щодо підтримки президентської політсили. Згідно з його даними, більшість би не проголосувала за "Слугу народу".

Дубінський ніяк не заспокоється: нардеп провів опитування щодо підтримку "Слуги народу" - йому сказали: "ні"

Нещодавно Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Проте він досі залишається нардепом і членом партії "Слуга народу".

Актуально Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського з фракції

Чи проголосували ви б зараз за "Слугу народу": деталі опитування від Дубінського

Так – 9%.

Ні – 73%.

І раніше не голосував – 18%.

Участь у опитуванні взяли 12 773 особи.

73%, до речі,

– так прокоментував ці результати Дубінський.

Додамо, що Дубінський опитував людей на своєму телеграм-каналі. Отже, можна зробити висновок, що голосували його прихильники. Наскільки вірити цим даним – вирішувати вам.

Виключення Дубінського зі "Слуги народу": головне

11 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти кількох громадян й інформаційних ресурсів з України, зокрема Олександра Дубінського – за звинуваченнями у втручанні у вибори президента США.

й інформаційних ресурсів з України, зокрема У "Слузі народу" запевнили, що для розслідування СБУ необхідно, щоб Дубінський вийшов з фракції.

За даними ЗМІ, під час засідання "Слуги народу" 25 січня 2021 року Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно вийти фракції. Проте нардеп себе винним не визнає.

Проте нардеп себе винним не визнає. Згодом Центр протидії корупції повідомив, що проти нардепа відкрив два кримінальні провадженя Офіс генпрокурора.

1 лютого фракція "Слуга народу" проголосувала за виключення зі свого складу Олександра Дубінського – 198 "слуг" підтримали, 29 були проти та ще 19 не голосували. Голосування відбувалося в анонімному режимі.

Згідно з даними останніх опитувань, "Слуга народу" має підтримку понад 18% українців. Щоправда, поступається ОПЗЖ. Ознайомитися з результатами опитування відможете за цим посиланням , а від групи



Офіс генпрокурора порушив справу проти Дубінського / Інфографіка 24 каналу