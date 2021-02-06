Дубінський ніяк не заспокоїться після виключення: показав підтримку "слуг народу"

Джерело:фейсбук Олександра Дубінського
Колишній нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський провів анонімне опитування щодо підтримки президентської політсили. Згідно з його даними, більшість би не проголосувала за "Слугу народу".
Дубінський ніяк не заспокоється: нардеп провів опитування щодо підтримку "Слуги народу" - йому сказали: "ні"
Нещодавно Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Проте він досі залишається нардепом і членом партії "Слуга народу".
Актуально Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського з фракції
73%, до речі,
– так прокоментував ці результати Дубінський.
Додамо, що Дубінський опитував людей на своєму телеграм-каналі. Отже, можна зробити висновок, що голосували його прихильники. Наскільки вірити цим даним – вирішувати вам.Зауважимо! Згідно з даними останніх опитувань, "Слуга народу" має підтримку понад 18% українців. Щоправда, поступається ОПЗЖ. Ознайомитися з результатами опитування від КМІС можете за цим посиланням, а від групи "Рейтинг" – тут.
Офіс генпрокурора порушив справу проти Дубінського / Інфографіка 24 каналу