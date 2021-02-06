Колишній нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський провів анонімне опитування щодо підтримки президентської політсили. Згідно з його даними, більшість би не проголосувала за "Слугу народу".

Дубінський ніяк не заспокоється: нардеп провів опитування щодо підтримку "Слуги народу" - йому сказали: "ні"

Нещодавно Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Проте він досі залишається нардепом і членом партії "Слуга народу".

Актуально Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського з фракції

Чи проголосували ви б зараз за "Слугу народу": деталі опитування від Дубінського

Так – 9%.

Ні – 73%.

І раніше не голосував – 18%.

Участь у опитуванні взяли 12 773 особи.

73%, до речі,

– так прокоментував ці результати Дубінський.

Додамо, що Дубінський опитував людей на своєму телеграм-каналі. Отже, можна зробити висновок, що голосували його прихильники. Наскільки вірити цим даним – вирішувати вам.