Дубінський ніяк не заспокоїться після виключення: показав підтримку "слуг народу"
Колишній нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський провів анонімне опитування щодо підтримки президентської політсили. Згідно з його даними, більшість би не проголосувала за "Слугу народу".
Джерело:фейсбук Олександра Дубінського
Дубінський ніяк не заспокоється: нардеп провів опитування щодо підтримку "Слуги народу" - йому сказали: "ні"
Нещодавно Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Проте він досі залишається нардепом і членом партії "Слуга народу".
Актуально Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського з фракції
Чи проголосували ви б зараз за "Слугу народу": деталі опитування від Дубінського
- Так – 9%.
- Ні – 73%.
- І раніше не голосував – 18%.
- Участь у опитуванні взяли 12 773 особи.
73%, до речі,
– так прокоментував ці результати Дубінський.
Додамо, що Дубінський опитував людей на своєму телеграм-каналі. Отже, можна зробити висновок, що голосували його прихильники. Наскільки вірити цим даним – вирішувати вам.
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