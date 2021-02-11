Мама розлюбила швидкість: Дубінський продає свої авто – фотодоказ

Джерело:фейсбук Євгена Шевченка
Одіозний нардеп Олександр Дубінський, якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", начебто вирішив позбутись свого дорогого автопарку. У соцмережах поширили інформацію з сайтів, де, ймовірно, виставлені на продаж машини парламентаря.
Скриншоти з машинами, що належать Дубінському, у фейсбуці оприлюднив агент НАБУ Євген Шевченко.
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Здається мама більше не "любит скорость", бо Dubinsky.pro почав продавати свої численні авто, поки їх не арештували. Санкції в дії, панове,
– написав Шевченко.
Як видно з опублікованих Шевченком фото, на продаж виставлені:
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