Мама розлюбила швидкість: Дубінський продає свої авто – фотодоказ
Одіозний нардеп Олександр Дубінський, якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", начебто вирішив позбутись свого дорогого автопарку. У соцмережах поширили інформацію з сайтів, де, ймовірно, виставлені на продаж машини парламентаря.
Джерело:фейсбук Євгена Шевченка
Скриншоти з машинами, що належать Дубінському, у фейсбуці оприлюднив агент НАБУ Євген Шевченко.
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Здається мама більше не "любит скорость", бо Dubinsky.pro почав продавати свої численні авто, поки їх не арештували. Санкції в дії, панове,
– написав Шевченко.
Як видно з опублікованих Шевченком фото, на продаж виставлені:
- Mercedes-Benz G55 AMG 2009 – за 49 900 доларів;
- Cadillac Esсalade 2010 – за 40 999 доларів;
- Honda S200 2009 – за 20 999 доларів.
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Що відомо про санкції проти Олександра Дубінського
- На початку січня Мінфін США увів санкції проти Дубінського. Йому закинули втручання у американські вибори президента.
- Також під санкції потрапили екснардеп-втікач Олександр Онищенко та нардеп Андрій Деркач.
- Проти Дубінського порушили 2 кримінальних провадження у Офісі генпрокурора. Мовиться про ухиляння від сплати податків та відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом.
- На засіданні фракції "Слуги народу" ухвалили рішення виключити Дубінського зі свого складу.
- 2 лютого на засіданні Верховної Ради про це повідомив спікер Дмитро Разумков.
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