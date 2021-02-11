Одіозний нардеп Олександр Дубінський, якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", начебто вирішив позбутись свого дорогого автопарку. У соцмережах поширили інформацію з сайтів, де, ймовірно, виставлені на продаж машини парламентаря.

Скриншоти з машинами, що належать Дубінському, у фейсбуці оприлюднив агент НАБУ Євген Шевченко.

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Здається мама більше не "любит скорость", бо Dubinsky.pro почав продавати свої численні авто, поки їх не арештували. Санкції в дії, панове,

– написав Шевченко.

Як видно з опублікованих Шевченком фото, на продаж виставлені:

Mercedes-Benz G55 AMG 2009 – за 49 900 доларів;

Cadillac Esсalade 2010 – за 40 999 доларів;

Honda S200 2009 – за 20 999 доларів.

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