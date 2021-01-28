Дубінський пояснив, чому не послухав Зеленського і не вийшов з фракції

Нардеп Олександр Дубінський заявив, що введенні проти нього американські санкції є безпідставними. Саме тому він відмовив президенту Володимиру Зеленському у проханні вийти з фракції "Слуга народу".

Джерело: "Право на владу" на 1+1

Українські активісти ввели офіційні обличчя США в оману. Про це 28 січня заявив Дубінський.

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Чому Дубінський не послухав Зеленського

Я сказав президенту, що не збираюся нікуди йти. Проти мене залучені маніпулятивні та фейкові доноси, які стали підставою для введення санкцій. Я з цими санкціями поживу,

– наголосив нардеп.

Він додав: "Обмеження у будь-якому випадку, внаслідок моєї юридичної роботи, знімуть, адже під ними немає фундаменту".

Крім того, Дубінський вкотре наголосив, що в оточенні президента є люди, які вводять його в оману. Нардеп також традиційно звинуватив у всьому Центр протидії корупції.

За словами Дубінського, санкції ввели саме проти нього, бо він один з небагатьох депутатів "Слуги народу", який говорить, що "активісти-аферисти зруйнували українську державу і призводять до того, що ми втрачаємо свій суверенітет".

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