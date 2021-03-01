Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині

Джерело:24 канал
Нардеп Олександр Дубінський зранку 1 березня потрапив у ДТП. Інцидент трапився поблизу міста Стрий у Львівській області.
Внаслідок ДТП нардеп не постраждав. Про це журналістам 24 каналу розповіли у Нацполіції Львівщини.
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ЗМІ повідомили, що водій і пасажир автомобіля отримали тілесні ушкодження. Їх нібито відвезли у лікарню. Однак, зауважимо, що у поліції 24 каналу розповіли, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.
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