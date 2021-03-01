Нардеп Олександр Дубінський зранку 1 березня потрапив у ДТП. Інцидент трапився поблизу міста Стрий у Львівській області.

Внаслідок ДТП нардеп не постраждав. Про це журналістам 24 каналу розповіли у Нацполіції Львівщини.

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Деталі ДТП Дубінського

Інцидент трапився о 06:20.

За даними "Слово і Діло", нардеп перебував за кермом автомобіля Toyota. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там посадовець зіткнувся з іншим автомобілем.

ЗМІ повідомили, що водій і пасажир автомобіля отримали тілесні ушкодження. Їх нібито відвезли у лікарню. Однак, зауважимо, що у поліції 24 каналу розповіли, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.

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