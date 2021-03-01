Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині
Нардеп Олександр Дубінський зранку 1 березня потрапив у ДТП. Інцидент трапився поблизу міста Стрий у Львівській області.
Джерело:24 канал
Внаслідок ДТП нардеп не постраждав. Про це журналістам 24 каналу розповіли у Нацполіції Львівщини.
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Деталі ДТП Дубінського
- Інцидент трапився о 06:20.
- За даними "Слово і Діло", нардеп перебував за кермом автомобіля Toyota. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там посадовець зіткнувся з іншим автомобілем.
ЗМІ повідомили, що водій і пасажир автомобіля отримали тілесні ушкодження. Їх нібито відвезли у лікарню. Однак, зауважимо, що у поліції 24 каналу розповіли, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Що відомо про Олександра Дубінського
- 11 січня член фракції "Слуга народу" потрапив у санкційний список США. Держава звинуватила його у втручанні в американські вибори.
- Президент Володимир Зеленський просив, аби Дубінський добровільно вийшов з фракції. Нардеп не погодився, бо казав, що він ні в чому не винен.
- Згодом "Слуга народу" провела голосування та вирішили виключити нардепа.
- На усунення Дубінського могли також вплинули відкриті проти нього кримінальні справи. Так, Офіс генпрокурора звинуватив політика в ухиленні від сплати податків, а також відмиванні грошей.
- Крім того, нардепа планують позбавити посади голови партійного осередку на Київщині.
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