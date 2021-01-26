Скандальний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський закликав президента Володимира Зеленського позбутись частини його оточення, яке нібито тягне президентську партію та самого президента на дно. Однак він не сказав нічого про себе попри те, що його виключення з партії активно обговорюють.

Джерело: телеграм-канал Dubinsky.pro

Такий допис Дубінський опублікував зважаючи на нове соціологічне дослідження КМІС. Згідно з результатами, партія "Слуга народу" посіла 3 місце. Її випередила "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність".

Детальніше ОПЗЖ та "Європейська Солідарність" лідирують: скільки партій проходять до Ради – свіжий рейтинг

Дубінський зазначив, що боровся за партію у 2019 році. Він начебто хоче разом з партією "змінити країну, маючи контрольний пакет акцій у всіх гілках влади". Однак великою перешкодою для Дубінського є саме "оточення президента у партії".

Президенту треба терміново позбутися частини свого оточення, яке тягне його і партію на дно, використовуючи можливості влади для особистої наживи,

– написав Дубінський.

За його словами, загроза національній безпеці виходить від "аферистів сорос-пінчучат".

Виключення Дубінського з партії: коротко