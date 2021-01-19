Дубінський може потрапити за ґрати: Офіс генпрокурора відкрив кримінальні провадження
Офіс генерального прокурора порушив справи проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Мовиться про 2 кримінальні провадження.
Про це повідомив Центр протидії корупції. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці організації.
До речі Дубінський звинуватив Шабуніна у санкціях США
За якими статтями порушили справи
- Ухилення від сплати податків
- Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Якщо вину політика доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Водночас у нього можуть конфіскувати майно. Також Дубінського можуть позбавити права займатися політичною діяльністю терміном до 2 років.
Про які справи може мовитися
- У 2019 році, коли Дубінський став нардепом, він відмовився оприлюднювати свою декларацію. Казав, що зробить це за пів року.
- Згодом журналісти-розслідувачі проєкту "Наші гроші" з'ясували, що родина нардепа (він, дружина та мати) тоді володіла 24 квартирами та 17 автомобілями. Водночас у матері до 2016 року єдиним офіційним джерелом доходу була пенсія. А значна частина власності в столиці у матері з'явилася у рік виборів – у 2019 році.
- Сам Дубінський цю інформацію не відкинув, а лише зазначив, що все майно було набуте ще до депутатства.
- У травні 2020 року політик нарешті опублікував декларацію. У ній він указав лише 1 квартиру в Києві на 149,3 квадрата. За його словами, він припинив володіти або користуватися 3 квартирами та часткою у ще одній. Водночас ЗМІ повідомляли, що нардеп переписує нерухомість на матір.
- Також у декларації вказано 10 земельних ділянок, але лише деякі з них збігаються за адресою, площею або вартістю. Крім того, під кінець 2019 року позбувся 4 машин. Як писали ЗМІ – теж переписав на маму.
- Ще одного розголосу набула справа про отримання румунського громадянства. Щоправда, аби легше було його отримати, він за гроші шукав румунське коріння.
США запровадили санкції проти кількох українських громадян / Інфографіка 24 каналу
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