Офіс генерального прокурора порушив справи проти нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Мовиться про 2 кримінальні провадження.

Про це повідомив Центр протидії корупції. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці організації.

До речі Дубінський звинуватив Шабуніна у санкціях США

За якими статтями порушили справи

Ухилення від сплати податків

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Якщо вину політика доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Водночас у нього можуть конфіскувати майно. Також Дубінського можуть позбавити права займатися політичною діяльністю терміном до 2 років.

Про які справи може мовитися

У 2019 році, коли Дубінський став нардепом, він відмовився оприлюднювати свою декларацію. Казав, що зробить це за пів року.

Згодом журналісти-розслідувачі проєкту "Наші гроші" з'ясували, що родина нардепа (він, дружина та мати) тоді володіла 24 квартирами та 17 автомобілями. Водночас у матері до 2016 року єдиним офіційним джерелом доходу була пенсія. А значна частина власності в столиці у матері з'явилася у рік виборів – у 2019 році.

Сам Дубінський цю інформацію не відкинув, а лише зазначив, що все майно було набуте ще до депутатства.

У травні 2020 року політик нарешті опублікував декларацію. У ній він указав лише 1 квартиру в Києві на 149,3 квадрата. За його словами, він припинив володіти або користуватися 3 квартирами та часткою у ще одній. Водночас ЗМІ повідомляли, що нардеп переписує нерухомість на матір.

Також у декларації вказано 10 земельних ділянок, але лише деякі з них збігаються за адресою, площею або вартістю. Крім того, під кінець 2019 року позбувся 4 машин. Як писали ЗМІ – теж переписав на маму.

Ще одного розголосу набула справа про отримання румунського громадянства. Щоправда, аби легше було його отримати, він за гроші шукав румунське коріння.

Хто такий Олександр Дубінський, скандали за його участю, що відомо про статки – читайте за цим посиланням.



США запровадили санкції проти кількох українських громадян / Інфографіка 24 каналу