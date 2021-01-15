Мінфін США увів персональні санкції проти Олександра Дубінського, нардепа від "Слуги народу". Такі обмеження сам парламентар називає результатом чергових брудних провокацій та вимагає скликати через це засідання фракції.

Дубінський написав листа Корнієнку та Арахамії

Листа з такою вимогою Дубінський написав голові фракції "Слуга Народу" Давиду Арахамії та голові партії Олександру Корнієнку. Текст звернення оприлюднив нардеп від президентської політсили Олександр Качура у телеграмі.

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Проти мене була здійснена чергова брудна провокація з боку моїх непорядних опонентів, які виконуючи брудне замовлення та використовуючи аморальні та злочинні методи, написали завідомо брехливий донос на мене в державні установи Сполучених Штатів,

– написав у листі Дубінський.

Скандальний нардеп переконаний, що введення проти нього санкцій використовують, як метод шантажу проти парламентської більшості та президента України. Дубінський вимагає повідомити про своє прохання усіх нардепів та спікера Дмитра Разумкова.

Листа Дубінський адресував Арахамії та Корнієнку / Фото Олександра Качури

Що кажуть про ситуацію з Дубінським у "Слузі народу"

Зазначимо, що офіційної позиції щодо санкцій проти Дубінського у "Слузі народу" поки не оприлюднили. Проте, наприклад, нардепка від політсили Євгенія Кравчук зауважила, що часто дії та висловлювання Дубінського не співпадали з позицією партії.

У президента Зеленського взагалі заявили, що на запровадження санкцій не реагуватимуть. На думку радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, це радше прерогатива керівництва фракції, аніж глави держави.

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