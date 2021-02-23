Ексголові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету та ще двом колишнім високопосадовцям банку повідомили про підозри. Мовиться про розтрату чужого майна на суму 136 мільйонів гривень.

Дубілет обіймав посаду голови правління голови правління "Приватбанку" з 1997 року по 2016 рік.

Актуально Колишнім високопосадовцям "Приватбанку" повідомили про підозру

У чому підозрюють Дубілета

За даними Офісу генпрокурора, у грудні 2016 року троє ексвисокопосадовців банку, усвідомлюючи, що "Приватбанк" найближчим часом визнають неплатоспроможним та передадуть під контроль держави, реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови.

Вони протиправно виплатили додаткову винагороду на користь пов'язаної з банком страхової компанії за наявними депозитними договорами з нею.

Для прикриття розтрати грошей "Приватбанку", посадовці підробили рішення заднім числом.

Що відомо про Олександра Дубілета

Джерело: Вікіпедія

Дубілет родом із Дніпра. Там він у 1984 році з відзнакою закінчив металургійний інститут за спеціальністю "Економіка підприємства". Крім того, ексголова правління "Приватбанку" є доктором економічних наук.

Після закінчення вишу Дубілет працював економістом, а згодом майстром на Нижньодніпровському трубопрокатному заводі. У 1988 році він став комерційним директором на підприємстві з виробництва металоконструкцій.

Дубілет у "Приватбанку

Свою кар'єру у "Приватбанку" Дубілет розпочав у 1992 році. Тодішній голова правління банку Сергій Тігіпко був його одногрупником. Спершу Дубілет обіймав посаду керівника валютного департаменту. Через 2 роки економіста призначили першим заступником голови правління банку.

На посаді голови правління банку Дубілет працював впродовж 19 років.

Зверніть увагу! У 2004 році Дубілета визнали "Фінансистом року". Тоді ж він обійняв 74-те місце у рейтингу найвпливовіших українців за версією журналу "Кореспондент".

Судові позови Дубілета

У вересні 2017 року він подав проти "Приватбанку" і медіакомпанії "Інтерфакс-Україна" позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Все тому, що у липні чинний глава банку Олександр Шлапак на пресконференції в центрі "Інтерфакс-Україна" заявив про причетність Дубілета до видачі "Приватбанком" 36 фіктивних кредитів. У червні 2019 року Дубілет виграв суд.

Впродовж грудня 2019 року – січня 2020 року Дубілет та ще низка посадовців "Приватбанку" подали 45 судових позовів через націоналізацію фінустанови. Тоді в економіста було 2,7% акцій банку.



Дубілет та одіозний Ігор Коломойський / Фото MY.ua

Економіст у політиці

Зауважимо, на початку 2000-х років Дубілет хотів потрапити у політику. Він балотувався депутатом у Дніпропетровську обласну раду, однак пролетів.

Особисте життя Дубілета

В економіста є дружина та 4 дітей. Його син Дмитро Дубілет колишній директор з інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank, та ексміністр Кабміну.