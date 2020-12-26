Водій газовозу в Житомирі не впорався з керуванням, зіткнувся з тролейбусною електроопорою і перекинувся. Через аварію правоохоронці евакуювали жителів 2 прилеглих житлових будинків.

ДТП з газовозом у Житомирі: деталі

Інцидент трапився о 26 грудня, о 13:58 у Житомирі, на вулиці Чуднівській. Про це у фейсбуці повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Водій газовозу не впорався з керуванням та допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою. У результаті цього машина перекинулася на бік.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Цистерна теж не пошкоджена.

Місцевих жителів евакуювали

Правоохоронці перекрили рух на дорозі. Крім того, евакуювали 12 жителів з двох прилеглих житлових будинків.

Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.



У Житомирі внаслідок ДТП перекинулася автоцистерна з газом / Фото ДСНС

ДТП трапилася на вулиці Чуднівській: дивіться карту