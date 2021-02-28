Зіткнулися автівки: в ДТП у Запорізькій області загинули люди
У Мелітопольському районі Запорізької області ввечері 27 лютого трапилася смертельна ДТП. Внаслідок неї 2 чоловіків загинули та ще 2 – постраждали.
Джерело:поліція Запоріжжя
Деталі ДТП
Інцидент трапився близько 20:00 на автошляху Харків – Сімферополь.
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Водій автомобіля Audi А6, рухаючись із Мелітополя у напрямку селища Якимівка, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Tundra.
Що відомо про постраждалих
Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Audi А6 загинули на місці події. Ними виявилися чоловіки віком 47 та 46 років з Якимівки.
Водій та пасажир іншого автомобіля, мешканці Мелітополя віком 52 та 54 роки, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх відвезли у місцеву лікарню.
У Запорізькій області в ДТП загинуло 2 людей
Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху та розпочали досудове засідання.
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