У Яремче байкер врізався в інший мотоцикл та збив коня: відео

На Івано-Франківщині сталася ДТП за участі двох мотоциклів і коня. Один із водіїв отримав травми.

Аварія сталася на Івано-Франківщині у Яремче. Момент потрапив на камеру одного із мотоциклістів у колоні, які разом рухалися.

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ДТП з мотоциклами і конем

Дорогою H-09 у Яремчі рухалася колона мотоциклістів. Раптом водій одного з мотоциклів вирішив випередити своїх товаришів.

Втім, маневр йому не вдався: він врізався в інший мотоцикл і впав. Транспорт, який на швидкості продовжував летіти тротуаром, збив коня. Тварина від удару зашпорталася і впала.

ДТП із мотоциклістами і конем у Яремче: дивіться відео

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Внаслідок аварії мотоцикліст зламав ногу. Кінь відбувся переляком, підвівся і пішов далі.

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